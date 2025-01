Formiche.net - L’Italia e Starlink, sgomberiamo il campo da fake news. L’analisi di Spagnulo

La recente dialettica scaturita dalle notizie secondo cui il governo italiano starebbe negoziando con SpaceX la fornitura di servizi di connettività via satellite, ha preso dimensioni mediatiche tali da farci scoprire che in Italia esiste una quantità di esperti spaziali che neanche la Nasa possiede. Qui invece, vorremmo discutere partendo da fatti incontrovertibili.Oggi, nel mondo, gli operatori commerciali di telecomunicazioni spaziali che dispongono di una costellazione in orbita bassa con un congruo numero di satelliti già operativi, sono tre: SpaceX con, Eutelsat con Oneweb e Iridium. Quest’ultimo, però, fornisce connessioni a basso flusso di dati, poco più di settecento kilobit per secondo. Quindi, la banda larga è garantita solo dai primi due. Invece, gli operatori commerciali che offrono la connessione con satelliti geostazionari sono oltre una ventina, ma meno di dieci con copertura globale su tutto il pianeta.