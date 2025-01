L’imbarazzo di Biden bastonato da Trump in diretta mondiale E Hillary Clinton scoppia a ridere – I video

Leggi su Open.online

Altro che «fautore di pace» e «unificatore», come a un certo punto ha provato ad autodipingersi. Nel discorso di reinsediamento alla Casa Bianca Donaldha sfoderato tutto l’armamentario retorico populista che lo ha portato alla vittoria in una campagna elettorale durissima. Ha parlato di «declino dell’America» cui mettere fine, hal’eredità di Joeparlando di un governo «corrotto» e «incapace di proteggere i suoi cittadini», mentre spalancava le porte a «criminali e malati di mente». Ha promesso di fare in modo che l’America torni finalmente ad essere rispettata e ad ispirare il resto del mondo. E poi ha annunciato una raffica strabiliante di ordini esecutivi: minacciando e spaventando migranti, Paesi alleati e avversari. E così il discorso è stato inframmezzato da una serie di ovazioni e standing ovation.