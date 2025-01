Sport.quotidiano.net - Le parole di Inzaghi. "Un pareggio che ci può stare»

Leggi su Sport.quotidiano.net

"Quando non si riesce a vincere non bisogna perdere". Comincia con una delle più celebri massime del calcio l’analisi della sfida col Catanzaro da parte del tecnico nerazzurro Filippo. Il tecnico riconosce nelil risultato più onesto per il match: "Venivamo da tre vittorie - dichiara l’allenatore -. Ci puòunin un campo complicato, risultato giustissimo quello del campo".loda in particolare l’attitudine della squadra che, come in altre occasioni, anche se non è riuscita a vincere, ha saputo soffrire: "Penso sia una gara matura su un campo difficile - prosegue il tecnico -, poi se loro hanno perso una volta sola in 15 gare non credo sia un caso". Al Pisa però non sono mancate le occasioni da gol: "Canestrelli e Tourè hanno avuto due occasioni clamorose, così anche Lind, frutto di ripartenze importanti da parte dei ragazzi - analizza il tecnico, che individua il miglior momento del match -.