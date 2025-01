La Coppa del Mondo di sci approda a Kitzbühel | Paris e Casse puntano al podio sulla Streif

Leggi su Sportface.it

Messo in archivio il fine settimana di Wengen, ladelmaschile di sci alpino si sposta in Austria e più per la precisione asull’iconicaper le tre gare in programma tra venerdì 24 e domenica 26 gennaio. Si parte con il Super-G, poi nei due giorni seguenti la discesa e infine lo slalom. Maneve austriaca si inizierà a entrare nel vivo della competizione già da domani con la prima delle tre prove cronometrate. Marco Odermatt, che al momento ha più di 200 punti di vantaggio su Kristoffersen in classifica generale, punta ad incrementare ancora di più il margine e chissà, magari superare quota 1000 con le gare in programma. Gli slalomisti che sono al suo inseguimento (dopo Kristoffersen troviamo Meillard a 527, McGrath a 482 e Haugan 413) proveranno a sfruttare la gara di domenca per limitare i danni.