Isee sbagliato, cosa fare per correggerlo gratis

, posso rifarlo?”. La risposta alla domanda è affermativa: chi abbia presentato uncon errori, per propria imperizia o per negligenza di un intermediario, ha certamente la facoltà di rettificarlo.Esistono due vie per correggere un, una a pagamento tramite l’intermediazione di un Caf e una del tutto gratuita che prevede che sia lo stesso utente a provvedere alla rettifica.Perché presso i Caf si pagaL’utente che decida di rivolgersi a un Caf per correggere l’sarebbe chiamato a pagare una tariffa che può arrivare a 25 euro.Presso i Caf l’assistenza fiscale è gratuita per la compilazione della prima domanda, mentre tutte le successive prevedono un pagamento fra i 15 e i 25 euro.Il motivo è che a partire dal 2023 l’Inps non rimborsa più ai Caf il compenso per le Dsu e glisuccessivi al primo che siano presentati nel corso dello stesso anno per lo stesso nucleo familiare.