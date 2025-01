Davidemaggio.it - Insediamento di Donald Trump: dove seguirlo in diretta TV

L’era dista per ricominciare e la TV italiana seguirà oggi pomeriggio inil suoalla Casa Bianca. Saranno Rai 1, Rete 4, La7 e SkyTG24 le reti accese sul giuramento del 47° Presidente Americano.L’Inauguration Day, ovvero la cerimonia formale che segna la fine del mandato di un Presidente e l’inizio di quello del suo successore, prenderà il via alle ore 11:47 locali, le 17:47 in Italia. Nonostante la tradizione preveda che l’avvenga all’esterno, a causa di condizioni meteo avverse, il giuramento disarà trasmesso indalla Capital One Arena in Campidoglio.Rai tra Speciale TG1 e RaiNews24La cerimonia d’del Presidente degli Stati Uniti sarà seguita indal TG1 con uno speciale condotto da Oliviero Bergamini a partire dalle 17:05.