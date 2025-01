Ilgiorno.it - I ragazzi e la Giornata della Memoria: "Impariamo a eliminare i pregiudizi"

Leggi su Ilgiorno.it

La proiezione di un film e un dibattito a seguire. Si prepara così la scuola superiore Erasmo da Rotterdam alla, la ricorrenza internazionale, celebrata il 27 gennaio per commemorare le vittime dell’Olocausto. La scuola ha organizzato per tutte le classi del triennio una proiezione speciale dedicata agli alunni, al cinema Splendor di Bollate. "La zona di interesse" è un film drammatico che narra di come un comandante del campo di concentramento di Auschwitz, la moglie e i figli vivono tranquillamente la propria bella quotidianità all’internocosiddetta zona di interesse, un’area di circa 25 miglia attorno al campo di concentramento, ignorando volutamente gli spari, le urla provenienti dall’altra parte del muro che divide casa e campo. il film ha ricevuto due premi Oscar.