Guida TV Sky e NOW 19 - 25 Gennaio | Origini di Trump BarLume - Gatte da Pelare La Nave dei Folli

TV SKY / NOW 19 - 252025Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!Domenica 19alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand, va in onda THE APPRENTICE – ALLEDI, un biopic in cui Sebastian Stan interpreta Donald J., l’imprenditore che ha cambiato il volto della politica americana, nel film diretto dal regista iraniano Ali Abbasi (Holy Spider), presentato in anteprima al Festival di Cannes 2024.