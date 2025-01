Bubinoblog - GRANDE FRATELLO: ALFONSO SIGNORINI E QUEL COLPO DI SCENA CHE SORPRENDERÀ TUTTI

Lunedì 20 gennaio in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con “”, il reality show condotto da.Al suo fianco in studio Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori.Il 127esimo giorno di permanenza in Casa potrebbe riservare undiche stupirà. E, questa sera, ben 9 concorrenti sono a rischio eliminazione.Chi tra, Bernardo, Emanuele, Eva, Javier, Maxime, Pamela, Stefania e Zeudi dovrà abbandonare il gioco?Nel corso della puntata Pamela potrà incontrare la mamma Cinzia e racconterà il suo dolore per la scomparsa delminore Manuel, che da due anni ha fatto perdere le sue tracceSpazio anche al punto di vista di Stefania su Shaila e Lorenzo, da lei definiti “un’associazione a vincere”.