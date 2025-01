Spettacolo.periodicodaily.com - Francesco Cavestri e Willie Peyote, Il Nuovo Singolo “Entropia”

Da venerdì 24 gennaio 2025 sarà in rotazione radiofonica “”, ildifeat.disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 21 gennaio.Disponibile dal 21 Gennaio 2025 su Piattaforme Digitali e in Rotazione Radiofonica dal 24 GennaioA partire dal 21 gennaio 2025,, ildiin collaborazione con, sarà disponibile sulle principali piattaforme di streaming. A partire dal 24 gennaio, il brano entrerà in rotazione radiofonica, portando con sé una fusione unica di jazz contemporaneo, hip hop e sonorità elettroniche.Pre-saveUn Incontro Musicale tra Jazz e Hip Hopè un brano che nasce dalla collaborazione tra, due artisti che provengono da mondi musicali apparentemente distanti, ma che trovano un punto di incontro sorprendente nella fusione dei loro generi di provenienza: il jazz contemporaneo die l’hip hop di