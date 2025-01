Anteprima24.it - De Luca in Alta Irpinia per rilanciare la sfida contro l’isolamento

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiIl Presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De, sarà a Sant’Angelo dei Lombardi martedì 21 gennaio 2025. La giornata avrà come temi principali le potenzialità e le criticità dell’area interna “Città dell’”. Sanità, trasporti, infrastrutture, scuola. Ed ancora ambiente, con particolare riferimento alle energie rinnovabili e alla risorsa idrica, e azioni per la difesa e il rilancio dei borghi. “La Regione e le Aree Interne, il riequilibrio indispensabile”, è il titolo dato all’in.Il programma prevede l’arrivo del presidente alle 10:30, con un primo passaggio presso il Municipio di Sant’Angelo dei Lombardi. A seguire l’appuntamento aperto al pubblico alle ore 11:00, presso la sala teatrale del centro sociale “Don Bruno Mariani” per un colloquio-intervista tra il governatore e Franco Genzale, giornalista e direttore diTv.