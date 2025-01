Amica.it - Cosa sarebbe successo al beauty se il TikTok ban fosse stato permanente?

Leggi su Amica.it

In questi giornial centro di una controversia legata alla sua chiusura. Almeno, negli Stati Uniti. Il 19 gennaio 2025, il social èufficialmente bloccato negli USA a causa di una legge approvata dalla Corte Suprema. Ma tranquilli: il ban è durato solo poche ore. Donald Trump, intervenendo in extremis, ha sospeso temporaneamente la legge con un ordine esecutivo. L’obiettivo è quello di trovare un accordo che coinvolga gli Stati Uniti nella gestione diUSA, garantendo così la sicurezza nazionale e preservando il ruolo della piattaforma nel panorama digitale americano. Ma la vera domanda è:se il banrimasto in vigore? E soprattutto, che effetti avrebbe avuto sul mondo del? Facciamo un passo indietro e ripercorriamo insieme la vicenda.