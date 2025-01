Abruzzo24ore.tv - Code e disagi: chiusure su strade e autostrade, i dettagli per viaggiare

Leggi su Abruzzo24ore.tv

L'Aquila - INTERVENTI SU AUTO. Ripartono nove cantieri su tratti autostradali conper la circolazione. Sulla A14, i lavori procedono con scambi di carreggiata, utilizzando una sola corsia e, in alcune fasi, consentendo un'ulteriore corsia nella direzione di maggiore traffico. Anche la rete della A24 (Roma-L'Aquila-Teramo) e della A25 (Roma-Torano-Pescara), gestita da Strada dei Parchi, è interessata da lavori. Per aggiornamenti in tempo reale, è possibile consultare i siti ufficiali. A14: CHIUSURA NOTTURNA TRA ROSETO E ATRI PINETO. Per interventi di ammodernamento della galleria Colle Marino, il tratto tra Roseto degli Abruzzi e Atri Pineto resterà chiuso dalle 22 del 22 gennaio fino alle 6 del 23 gennaio in entrambe le direzioni. Percorsi alternativi: verso Pescara/Bari, uscita obbligatoria a Roseto, proseguire sulla SS16 Adriatica e rientrare ad Atri Pineto.