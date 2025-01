.com - Calcio / Juniores Regionale Marche 2024-2025, risultati e marcatori della 18^ giornata

La Castelfrettese non si ferma e vola nel girone A. Nel girone B, Osimana e Jesina a -3 dalla vetta, vincono anche Chiesanuova, Pietralacroce, Portuali Dorica, Montefano e Vigor Castelfidardo VALLESINA, 20 gennaio– Stiamo entrando ormai nel vivo del campionatoUnder 19 delle. Nello scorso fine settimana, infatti, si sono giocate le gare18^: andiamo a scoprire quello che è accaduto.Girone A – Castelfrettese inarrestabile, pari per il Marina, ko Aesse e Barbara MonserraNel girone A non si arresta la marciaCastelfrettese verso una meritata vittoria del girone. I “Frogs”, infatti, hanno battuto 0-2 il Gabicce Gradara terzo in classifica grazie a Bontempi e Polenta. Perde, invece, l’Aesse Senigallia, sconfitta per 2-0 dalla Pergolese. Il Marina pareggia 2-2 con la Fermignanese con le marcature di Caprari e Leoni.