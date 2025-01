Ilrestodelcarlino.it - Borussia, arrivano i tifosi tedeschi. Maxi controlli, disposti 250 agenti. Verifiche in aeroporto e autostrada

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La città si prepara ad accogliere i quasi tremiladelDortmund, tra oggi e domani, in vista della partita di Champions League con il Bologna al Dall’Ara di domani sera. Non solo con l’ordinanza anti alcol e vetri del Comune, non solo la ’fan zone’ per gli ospitiallestita nel parco di Villa Cassarini, ma ecco anche undispiegamento di forze dell’ordine perserrati in città e non solo. Gli occhi saranno puntati infatti pure sui suoi accessi: sull’Marconi, per esempio, dove, benché non siano previsti molti arrivi via aereo di supporters deldalla Germania, è stato comunque previsto un aumento deidel personale della Polaria; e sulle principali vie d’arrivo in città, come le tratteli interessate dal transito dei(in pullman e auto) e i caselli, che saranno oggetto di attento monitoraggio da parte deglidella polizia stradale.