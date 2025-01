Sport.quotidiano.net - Basket, Serie A: Brescia cade con Tortona e una storica Trapani la aggancia

Bologna, 19 gennaio 2025 – La Germaninon è più sola in testa alla classifica del campionato diA di. I biancoblù sono infatti caduti sul campo della Bertram Derthonache, dopo aver raggiunto lo storico traguardo delle Top 16 diball Champions League, si è imposta per 106-98 sui biancoblù al termine di un tempo supplementare. A trascinare i Leoni piemontesi al successo ci ha pensato il terzetto formato da Tommaso Baldasso (miglior realizzatore con 24 punti), Justin Gorham (21) e Christian Vital (19). Sotto di 13 lunghezze nel corso della terza frazione e di 10 a 10’ dal termine dei tempi regolamentari, la squadra di coach De Raffaele ha imbastito una grande rimonta, culminata nella tripla di Justin Gorham valsa l’88-88 pari e soprattutto l’overtime. Nel supplementare, poi, lo stesso Gorham ha recitato un ruolo da protagonista nel 18-10 tortonese che ha definitivamente sparigliato le carte in tavola (46 punti segnati dalla Bertram negli ultimi 15’).