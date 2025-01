Autonomia Consulta boccia referendum

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

19.35 La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile ilabrogativo della legge sull'differenziata delle Regioni. Per la, "oggetto e finalità del quesito non risultano chiari","pregiudica la possibilità di scelta consapevole" dell'elettore. Sono stati dichiarati invece ammissibili i cinqueche riguardavano cittadinanza per gli extracomunitari, Jobs Act, indennità di licenziamento nelle piccole imprese, contratti di lavoro a termine, responsabilità solidale del committente negli appalti.