Audi Q6 Sportback e-tron anteprima italiana a Cortina con la Coppa del Mondo di sci

Quello appena trascorso è stato un week end molto proficuo per la squadra azzurra di sci femminile, con il primo posto per Sofia Goggia nella libera e primo posto per Federica Brignone nel SuperG nella tappa dideldi. Da sempre vicina agli sport invernali,trong> ha approfittato dell’occasione per proporre l’del suo nuovo suv coupé a eleti Q6trong> E-, che sfruttando le potenzialità della piattaforma costruttiva premium dei Quattro Anelli può vantare performance d’eccellenza quanto a efficienza e velocità di ricarica. Con un’autonomia fino a 656 chilometri misurata nel ciclo WLTP, che la pone ai vertici della categoria. Il tutto, senza perdere di vista le prestazioni: la sportività è infatti parte integrante del brand tedesco, che non a caso ha “legato” i suoi valori a quelli dello sci.