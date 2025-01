Ilfattoquotidiano.it - Arrestato a Torino il comandante della polizia giudiziaria libica. “Accusato di violenze nella prigione di Mitiga”

E’ stato, Njeem Osama Elmasry, noto anche come Almasri,. Sull’uomo c’era una segnalazione dell’Interpol. L’arresto, informa Mediterranea saving humans, “è avvenuto dopo anni di denunce e testimonianze delle vittime, fatte pervenire alla Corte penale internazionale, che ha condotto una difficile indagine”. Il giornalista di Avvenire Nello Scavo l’uomo èdidi, in Libia.Almasri, scrive su X Mediterranea, “è la prova di come l’intero sistema libico, foraggiato in questi anni da milioni di euro dai governi italiani e dall’Unione Europea, sia atroce e criminale: banditi come Almasri hanno solo messo in pratica in Libia il mandato ricevuto di “fermare i migranti”. Atrocità commesse con mezzi e soldi delle istituzioni occidentali.