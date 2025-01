Agli Australian Open si rivede la migliore Swiatek anche la questione doping alle spalle | la Wada non farà ricorso

Leggi su Sportface.it

Sembra tornato il sereno a casa di Iga. Dopo mesi molto complicati, caratterizzati da non poche difficoltà in campo e soprattutto fuori, la tennista polacca sembra aver imboccato nuovamente la giusta direzione in queste prime settimane del 2025. La seconda metà del 2024 è stato probabilmente il peggior momento della carriera per la ex numero uno al mondo, che dopo essersi dovuta accontentare del bronzoOlimpiadi di Parigi 2024, ha dovuto fronteggiare lache le ha tolto serenità e fatto vivere un periodo buio. Il rientro dopo due mesi di pausa non è stato positivo, e oltre ad essere costato la prima posizione del ranking e l’addio con il suonatore Tomasz Wiktorowski, l’ha vistauscire nella fase a gironi delle Wta Final di Riyadh.Igahits a return during the women’s singles first round match between Igaof Poland and of the Czech Republic attennis tournament in Melbourne, Australia on January 13, 2025.