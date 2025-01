Bergamonews.it - Volley Bergamo 1991: continua la difesa del quinto posto, in trasferta a Vallefoglia

Leggi su Bergamonews.it

L’ennesima settimana intensa, con un infrasettimanale che non ha dato tempo di respirare troppo. Ilsta vivendo un campionato tanto compresso in termini di impegni quanto di successo se si parla di risultati: 11 vittorie, 7 sconfitte. E unmaturato grazie a 33 punti (senza mai giocare un tiebreak) che va difeso dall’assalto di Chieri, soltanto a -1, mentre Busto si è staccata, ma è ancora pienamente dentro.Dopo due turni casalinghi ravvicinati, sconfitta contro Conegliano e vittoria contro Roma, ma con 6 vittorie nelle ultime 7 giocate, per le rossoblù è il momento di mettersi in viaggio, direzione Pesaro, dove domenica 19 gennaio alle 18:00, la truppa Parisi darà battaglia alla Megabox. “Una squadra molto buona – avverte Monique Strubbe – con molti buoni giocatori.