Sport in tv oggi (domenica 19 gennaio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

19ci aspetta una giornata ricca di. Abbuffata di discipline invernali: lo sci alpino regalerà il superG femminile a Cortina d’Ampezzo e lo slalom maschile a Wengen, lo sci di fondo ci terrà compagnia con le 20 km a Les Rousses, il biathlon offrirà le mass start a Ruhpolding, per lo snowboard spazio al PGS di Bansko, da non dimenticare combinata nordica, salto con gli sci, slittino e bob, oltre agli Europei di short track e alle Universiadi di Torino 2025.Proseguono gli Australian Open con gli ottavi di finale, l’Italia sarà protagonista con i doppi: Errani/Paolini e Bolelli/Vavassori cercheranno di proseguire la propria avventura sul cemento di Melbourne. Da seguire anche la Coppa del Mondo di ciclocross e il Tour Down Under di ciclismo femminile, nuova giornata di parte ai Mondiali di pallamano maschile, si concludono i tornei di golf della settimana.