Ilrestodelcarlino.it - Sigep, l’evento più gustoso. Boom di visitatori tra i padiglioni. Patto tra Ieg e l’Arabia Saudita

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

di Giuseppe CatapanoLa fiera più gustosa è partita. E Rimini strizza l’occhio al. Il ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, ha dato il via alla 46esima edizione diWorld, la rassegna dedicata a gelateria, pasticceria, panificazione, caffè, cioccolato e pizza organizzata da Italian Exhibition Group. "La più grande edizione di sempre" l’istantanea del padrone di casa, il presidente di Ieg Maurizio Ermeti. Ilè la manifestazione internazionale di riferimento nel settore del foodservice, ospitata in 138mila metri quadrati di spazio espositivo (trenta, di cui due nuovi) con 1.300 brand espositori e 3mila buyer da tutto il mondo che saranno in fiera fino a mercoledì. Un elemento distintivo dell’edizione di quest’anno è la presenza delin qualità di guest country.