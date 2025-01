Ilgiorno.it - Se il Touring fa guide contro l’estinzione: "Servono bussole per capire il mondo"

Ulisse che oggi s’imbarca per l’Odissea senz’altro passa in corso Italia 10: "Bel posto per darsi appuntamento", si sente dire da chi frequenta lo storico Punto, con vasto assortimento die libri per viaggiatori, dove incontriamo il nuovo direttore editoriale Ottavio Di Brizzi. Da 130 anni il Tci, fondato nel 1894 da ferventi velocipedisti milanesi, è in movimento. Ci voleva ora "un libro in movimento"? "Sì, “Mappe”. Una “rivistalibro“: un tema diverso ogni numero, un numero ogni tre mesi, diversi generi e linguaggi". È andato a ruba il numero sui “Confini”. "Fatti per essere aperti. Li apriamo anche nell’Oceano Artico, portando nel mistero della sua profondità (studiarlo fameglio il Mediterraneo di Ulisse), fino a 5.567 metri: nell’abisso Molloy Hole". Chi lo ha misurato? "Gli italiani, all’avanguardia in questo lavoro: su richiesta della Norvegia, che con gli altri confinanti – Danimarca, Svezia, Finlandia, Islanda, Russia, Stati Uniti e Canada – fa parte del Consiglio Artico, per garantire alla regione uno sviluppo sostenibile (osservatore permanente: l’Italia)".