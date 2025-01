Isaechia.it - Sanremo 2025, anche Jovanotti tra i co-conduttori della prima serata del Festival

Leggi su Isaechia.it

Solo poche ore fa il portale Dagospia aveva svelato la presenza di Gerry Scotti, amato volto Mediaset, tra i co-deldi, al fianco di Carlo Conti (QUI l’annuncio) ed ora è arrivato l’annuncio di un altro volto amatissimo che figurerà tra i co-kermesse canora che andrà in onda a partire dal prossimo 11 febbraio.Ad affiancare Conti e Scotti durante ladel, come svelato da Il Messaggero, sarà infatti il cantante e showman Lorenzo, che dopo aver calcato il palco del Teatro Ariston nei panni di ospite e cantante, tornerà nella città dei fiori in una veste inedita.Una notizia che è arrivata a sorpresa, dopo quanto preannunciato dal conduttore nel corso del suo ultimo annuncio al Tg1. In quell’occasione, infatti, Carlo aveva spiegato che ladelsarebbe stato da solo sul palco, a meno di non riuscire a convincere due amici storici e visto quanto trapelato quest’oggi, il presentatore sembra proprio essere riuscito nell’impresa:Lasera condurrò da solo, a meno che non riesca a convincere due amici storici, ma non posso dire i nomi, sto cercando di convincerli.