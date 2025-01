Iltempo.it - Pd in piazza contro il modello Caivano. Ma il Campidoglio vuole i soldi

Si sono dati appuntamento a centinaia al Quarticciolo per dire al Governo di Giorgia Meloni che loro, sinistra istituzionale e centri sociali, ilnel quartiere popolare ostaggio di pusher, occupanti abusivi e violenti proprio non lo vogliono. Curiosamente però tra i partecipanti, oltre al presidente del Municipio V, Mauro Caliste, e all'assessore capitolino alla Cultura, Massimiliano Smeriglio, c'erano alcuni consiglieri comunali del Pd che, appena due giorni fa, durante una commissione hanno dichiarato di voler contribuire al processo di riqualificazione del Quarticciolo, che avverrà tramite il commissariamento deciso dall'Esecutivo. Lo strumento per provare a farlo sarà una cabina di regia comunale presieduta dal sindaco, Roberto Gualtieri, e finalizzata a dare «indirizzi, criteri e linee guida mirate alla rigenerazione urbana e sociale del quartiere».