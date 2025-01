Pagelle Cagliari-Lecce 4-1 e Parma-Venezia 1-1 | Zortea non si ferma più Camara scatenato

Leggi su Sportface.it

È ilad uscire sorridente dal pomeriggio domenicale di lotta salvezza della ventunesima giornata di Serie A. La squadra sarda batte 4-1 il(rimasta in dieci uomini per un rosso a Rebic al 73?) e sale a 21 punti in classifica, uno in più delche non va oltre l’1-1 contro il(penultima a quota 15). Dopo l’iniziale vantaggio delfirmato da Pierotti nel primo tempo, sono le reti di Gaetano, Luperto,e Obert nella ripresa a suggellare il successo per la squadra rossoblù all’Unipol Domus. Anche al Tardini sono gli ospiti a sbloccare il risultato con un rigore di Pohjanpalo. Nella ripresa è Hernani a realizzare il rigore dell’1-1.LEDI4-1IL MIGLIORE IN CAMPO7.5Quinto gol in 18 presenze in questo campionato, tanti quanti nelle sue precedenti 67 gare di Serie A.