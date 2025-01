Ravennatoday.it - Nel delicato match tra Faenza e Russi vince l’equilibrio

Leggi su Ravennatoday.it

Neltra. Il pari finale è sostanzialmente giusto, e frutto di una partita giocata a viso aperto dalle due squadre. Subito al 4’ ilha l’occasione di passare in vantaggio quando su un rinvio non preciso di Prati, impeccabile per il resto del.