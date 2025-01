Movida raffica di controlli al Vomero | sanzioni per oltre 16mila euro 

Leggi su Ildenaro.it

Nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli volti ad intensificare il controllo del territorio nelle aree della ‘’, gli agenti dei Commissariati, San Giovanni-Barra, Pianura e Posillipo, con personale della Guardia di Finanza, della Polizia Locale, dell’Ispettorato del lavoro e dell’Asl Na1 Centro, hanno effettuatonel quartiere, ed in particolare a San Martino, nelle vie Giordano, Falcone, Scarlatti e nelle piazze Medaglie D’Oro e Vanvitelli. In particolare, gli operatori hanno identificato 130 persone, di cui 20 con precedenti di polizia e controllato 45 veicoli. Ancora, gli operatori hanno controllato 32 esercizi commerciali, ai cui titolari sono state imposte prescrizioni di varia natura, elevando complessivamenteper 16.720 euro; sono stati, in, sequestrati 87 kg di generi alimentari.