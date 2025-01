Mistermovie.it - Mister Movie | David Lynch e il Progetto Netflix Mai Realizzato: Un’Occasione Perduta per il Mondo della Televisione

Leggi su Mistermovie.it

, uno dei registi più visionari e influenti del panorama cinematografico e televisivo, ha lasciato un segno indelebile con opere come Blue Velvet, Mulholland Drive e la celebre serie Twin Peaks.Un nuovo capitolo mai scritto nella carriera diclass="wp-block-heading">La sua morte, avvenuta il 18 gennaio dopo essere stato evacuato dalla sua casa a causa di un incendio a Los Angeles, ha rappresentato una perdita incolmabile per l’industria. Primasua scomparsa,stava lavorando a unperche avrebbe segnato un’evoluzione significativa nella sua carriera, ma purtroppo non ha mai visto la luce.Unche avrebbe cambiato il volto diSecondo un tributo pubblicato su Instagram da Ted Sarandos, co-CEO distava sviluppando una serie limitata senza titolo che avrebbe avuto un forte impatto sulla piattaforma di streaming.