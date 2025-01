Rompipallone.it - Manchester United, Amorim durissimo dopo la sconfitta: “Siamo i peggiori”

Ultimo aggiornamento 19 Gennaio 2025 21:16 di redazioneDomenica amara per ilche incassa la decimain Premier League:su tutte le furie.La Premier League continua a dare spettacolo a tifosi e appassionati, con una splendida lotta ai vertici dove si trovano squadre tutte a pochi punti di distanza l’una dalle altre. A far discutere – e forse anche preoccupare – non è però la punta della classifica. Quanto piuttosto il rendimento del, che guarda dai piani bassi con i suoi soli 26 punti (gli stessi del West Ham), che valgono il 13esimo posto.: tanti nodi al pettineAd essere preoccupato più di tutti è Ruben. Il tecnico dei Red Devils, giunto alla guida del club la scorsa estate galvanizzato dalla splendida parabola portoghese con lo Sporting, avrebbe dovuto – e voluto – imprimere una direzione diversa allo stato di salute di una delle squadre più gloriose di sempre.