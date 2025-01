Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Wengen 2025 in DIRETTA: McGrath firma la tripletta norvegese! Italia impalpabile

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZALADEL SUPERG DI CORTINA DALLE 11.0014.15: Per oggi è tutto, appuntamento alle prossime gare di sci, grazie per averci seguito e buona giornata14.14: Questa la classifica generale di Coppa del Mondo dopo il week end di:1 Marco Odermatt SUI 8662 Henrik Kristoffersen NOR 6343 Loic Meillard SUI 5274 Atle LieNOR 4825 Timon Haugan NOR 4136 Lucas Pinheiro Braathen BRA 3927 Franjo Von Allmen SUI 3918 Clement Noel FRA 3649 Vincent Kriechmayr AUT 29910 Mattia Casse ITA 27211 Alexander Steen Olsen NOR 26812 Justin Murisier SUI 25613 Filip Zubcic CRO 25114 Stefan Rogentin SUI 25015 Cameron Alexander CAN 23315 Alexis Monney SUI 23317 Fredrik Moeller NOR 23118 Nils Allegre FRA 20019 Samuel Kolega CRO 19720 Steven Amiez FRA 19414.