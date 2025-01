Ilfattoquotidiano.it - Le immagini degli sfollati palestinesi che rientrano a Gaza tra le macerie – Foto

Finalmente, una tregua. Asono da poco passate le 8.30 del mattino del 19 gennaio e sono gli spari in aria, come segnale di giubilo, a confermare la notizia dello stop alle armi, anche se il vero cessate il fuoco è arrivato tre ore dopo. Ci sono state lacrime di felicità, ma miste all’incertezza, perchè è rimasto il timore che questa fine possa non essere davvero la fine della guerra e dell’incubo. Nel frattempo, centinaia dihanno iniziato il rientro nella Striscia e sono corsi a cercare cosa è rimasto delle proprie abitazioni sotto le.L’istinto porta a tornare alla propria casa, per vedere ciò che ne resta. Nella gran parte dei casi si trova solo distruzione, eppure è lì che si vuole tornare, a cercare il proprio tetto. E poi la speranza di ricongiungersi a coloro da cui la guerra ha separato, un sogno quasi che i familiari e gli amici di sempre siano ancora vivi e da riabbracciare.