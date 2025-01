Secoloditalia.it - Le donne in politica e la pretesta della sinistra di rappresentarle: la storia racconta altro

La cultura disi è impadronita, come di tante altre cose, delle. In verità, leesistono fin dalla notte dei tempi, ovviamente, anche se la loroappare più collettiva e di genere che di singole persone: non dimentichiamo però grandi figure come le dee ed eroine del mito greco; molteromane e romee, e per una Cornelia troviamo innumerevoli Clodie e Messaline, poi Galla Placidia, Teodora, Irene. Nel Medioevo occidentale, Teodolinda, Matilde, Irma; poi Elisabetta, Cristina, Caterina, Maria Teresa.Fu con l’affermazione giuridicasocietà borghese e il Codice Napoleone che la donna venne relegata all’onorato, garantito e repressivo ruolo di angelo del focolare; fonte di tutte le nevrosi femminililetteratura romantica e dell’opera lirica. Chissà povero Renzo, con Lucia cinquantenne e Agnese ancora vegeta? Durò pochissimo, perché anche la società borghese, come per millenni la comunità contadina, ebbe bisogno dellefuori delle case: operaie strapazzate, o diligenti impiegate e maestre.