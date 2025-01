Bergamonews.it - Lav Bergamo: “Seconda edizione di TGCaccia: la violenza venatoria e il silenzio istituzionale”

Leggi su Bergamonews.it

Pubblichiamo la nota di Lavcontro il.La caccia non è uno sport, né un mezzo di sussistenza. È, semplicemente, il piacere di uccidere esseri indifesi. In un’epoca in cui la stragrande maggioranza delle persone non caccia per sopravvivere, ma per diletto, è impossibile giustificare moralmente o socialmente un’attività che non solo causa la morte di milioni di animali ogni anno, ma mette anche in pericolo vite umane e compromette gli equilibri degli ecosistemi.Eppure, la caccia è ancora legalmente consentita e addirittura favorita dalle istituzioni. Stagione dopo stagione, si ripetono tragedie e violazioni, spesso ignorate o minimizzate dai media e dalle stesse autorità. Incidenti di caccia, episodi di bracconaggio, animali selvatici abbattuti illegalmente, escursionisti colpiti per errore, animali domestici uccisi o gravemente feriti: la lista degli orrori è lunga, ma il dibattito pubblico su questi temi resta confinato ai margini.