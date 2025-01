Ilgiorno.it - Laurea in ingegneria informatica. Le lezioni a “chilometro zero“

Dopo il corso universitario in Scienze Infermieristiche con sede a Faedo Valtellino, un nuovo indirizzo è in procinto di essere attivato, questa volta con sede proprio nel capoluogo. Si tratta del "Corso diIol –online in" che dovrebbe prendere avvio proprio dall’anno accademico 2025/2026, dunque dal prossimo autunno, presso la sede dell’Apf Valtellina (l’ex Polo di formazione professionale) di via Besta. Un’opportunità senz’altro interessante per tanti studenti all’ultimo anno delle superiori non solo per il tipo di indirizzo, sicuramente spendibile e richiesto, in tempi sempre più tecnologici quali sono quelli in cui siamo immersi, ma anche per la possibilità di studiare per conquistare unasenza le spese di viaggio e alloggio che frequentare lein un ateneo lombardo o meno impone alle famiglie, spesso costringendo a malincuore sia i genitori che gli stessi figli a scegliere altre, più economiche strade per il post esame di maturità.