La seconda vita dei cellulari

All’inizio erano guardati con sospetto, relegati, con piglio snobistico, nella sottocategoria dei prodotti per la tipologia di consumatori del «vorrei ma non posso». Poi, all’improvviso, il boom. Negozi e siti web si sono diffusi a macchia d’olio e il prodotto ha assunto dignità al pari del nuovo. I telefonini ricondizionati, come pure altri prodotti tecnologici «rigenerati», sono ormai una tendenza al pari del vintage nella moda e nessuno si sogna più di arricciare il naso. Per i non esperti del settore, stiamo parlando di prodotti usati, oltre aianche gli elettrodomestici, che vengono controllati e rivenduti con la garanzia. Si risparmia fino al 50 per cento e soddisfano pure chi ha un’anima green giacché, arginando gli eccessi consumistici, fanno bene all’ambiente. Secondo un’indagine di CertiDeal, lo specialista dei device tech ricondizionati, in collaborazione con Ipsos, tra i più autorevoli istituti di ricerca di mercato, nel 2023 c’è stato un aumento della vendita di questi prodotti del 15 per cento sull’anno precedente.