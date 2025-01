Ilrestodelcarlino.it - La Sammaurese non può sbagliare. A Prato servono punti salvezza

Le prime due giornate del girone di ritorno sono volate via senza lasciarenelle tasche della. Domenica scorsa la squadra meritava di uscire con un risultato positivo dal Benelli, ma questo non fa classifica e se a qualcosa fa bene si tratta solo della fiducia. Adesso quindi bisogna cercare di portare viada ogni campo e contro ogni avversario, a partire da oggi allo stadio Lungobisenzio di. Anche ildi Mariotti arriva da due sconfitte che ne hanno rallentato la marcia, la vigilia poi è stata caratterizzata dalla richiesta del difensore Matteucci che ha detto chiaramente di voler essere ceduto. Marco Mariotti si trova quindi con un difensore in meno ma in compenso ritrova i centrocampisti Giusti, Gemmi, Preci e Scararafoni mentre per l’attaccante Barbuti il tecnico ha detto di voler decidere questa mattina dopo l’ultimo test se portarlo in panchina o rinunciare del tutto alle sue prestazioni.