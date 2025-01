Casertanews.it - Il Real Spartacus cala il tris contro il Macerata Calcio

Leggi su Casertanews.it

Comincia nel migliore dei modi il tour de force che attende l'Asdcon tre gare in sette giorni: al "Comunale" di Curti la formazione del mister pro tempore Pino Contestabile vince 3-0ilpadrone di casa.Una gara non facile per lo, anche in.