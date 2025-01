Thesocialpost.it - Hamas consegna lista ostaggi a Israele: tregua attiva. Le prime tre donne che verranno liberate

È finalmente entrata in vigore laa Gaza, conche ha comunicato ladei treisraeliani che saranno rilasciati oggi pomeriggio, come previsto dall’accordo di cessate il fuoco. Si tratta di tre: Romi Gonen (24 anni), Emily Damari (28 anni) e Doron Steinbrecher (31 anni). L’annuncio è arrivato dall’ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, confermando che il cessate il fuoco è operativo dalle ore 11:15 locali (10:15 in Italia).Le storie delle vittime svelano dettagli drammatici dei loro rapimenti, avvenuti durante l’attacco del 7 ottobre 2023.Romi Gonen, 23 anniL’ultima traccia di Romi Gonen risale alle 10:58 del 7 ottobre, quando cercava di sfuggire al raid dial festival Supernova. Al telefono con sua madre, Meirav Gonen, sin dall’alba dell’attacco, aveva raccontato di essere stata colpita con le amiche, poco prima che il suo cellulare fosse localizzato nella Striscia di Gaza.