Anteprima24.it - H.C. Sannio, vittoria contro la Junior Fasano: primo posto in classifica blindato

Tempo di lettura: 3 minutiIl Club di Benevento targato “Prime Service”, dopo la lunga pausa per le festività natalizie, ritorna alle gare ufficiali e riprende il suo cammino consolidando ilincon il sesto successo di fila grazie alla splendidaottenuta nella gara interna, disputata come da consuetudine in trasferta! presso il Palazzetto dello Sport di Cerreto Sannita (BN),la formazione pugliese della, risultato che consente ai sanniti di confermarsi in prima posizione solitaria nel campionato di serie B maschile.La gara di sabato sera è terminata con il punteggio di 48 a 18 e chiusa già in largo vantaggio nella prima frazione per 26 ad 8. Nella ripresa il punteggio non modificava le distanze tra le due contendenti, così Mr. Sintas poteva provare nuove soluzioni e conquistare, al fischio finale, i due punti in palio.