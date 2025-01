Sport.quotidiano.net - Forlì, appuntamento con la storia: "Il record di vittorie? Sarebbe bello"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Lasiamo noi. Eguagliato ildi 8consecutive appannaggio dello squadrone di Attilio Bardi che, nell’anno di grazia 2011-12, fece l’impresa conquistando la promozione in Lega Pro – Seconda Divisione, ilsi è messo in testa di suonare anche la nona sinfonia. Alessandro Miramari già pregusta l’ingresso trionfale nel pantheon biancorosso, pur conscio che prima i suoi dovranno sbarazzarsi di una Zenith Prato indisposta a farsi calpestare come uno zerbino oggi (ore 14.30) al ‘Morgagni’. "Siamo focalizzati sul campionato, ma è chiaro che ci garberebbe parecchio appartenere in maniera indelebile alladelCalcio.una doppia soddisfazione", scandisce il tecnico felsineo. Che poi torna sulla prova non brillantissima offerta sette giorni fa contro i baby-resti dello United Riccione, sebbene regolati 3-0: "Potevamo far meglio, ne siamo consapevoli, ma come potrei lamentarmi di una squadra che ha inanellato 8di fila con almeno due gol di scarto? È un qualcosa di clamoroso.