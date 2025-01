Lanazione.it - Divieti dopo l’incendio di automobili. Stop alla raccolta di frutta e verdura

Sarzana, 19 gennaio 2025 – Il giornoche ha distrutto un centinaio diaccatastate in un terreno lungo viale XXV Aprile oltre al monitoraggio dei vigili del fuoco sono scattati scattati i controlli da parte di Arpa Liguria e Asl 5. I Comuni di Sarzana e Ameglia hanno emesso, a scopo precauzionale, le ordinanze per tutelare la salute pubblica in attesa dei risultati delle analisi. La zona particolarmente interessata dnube di fumo è quella amegliese del Cafaggio. L’Asl 5 spezzino ha infatti raccomandato, a fini preventivi, il divieto die consumo die ortaggi nell’area interessata dal. Il mantenimento degli animali da allevamento e da cortile in stabulazione al chiuso, evitando il pascolo all’aperto e il divieto di commercio e utilizzo di uova e di altri prodotti di origine animale derivanti da animali che hanno pascolato liberamente o che sono stati alimentati con foraggi esposti agli effetti del