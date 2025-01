Ilrestodelcarlino.it - Coppia uccisa a Torrette, un video inchioda il suv

Ancona, 19 gennaio 2025 – A due settimane di distanza dalla doppia tragedia di, la ricostruzione dell’incidente in cui hanno perso la vita Lucia Manfredi e Diego Duca, moglie e marito, resta ancora parziale. Tuttavia, ci sono alcuni punti che potrebbero presto essere confermati nell’istruttoria d’indagine. A partire dall’alta velocità del veicolo che ha travolto l’auto dei due coniugi, la Bmw X3 condotta dal dipendente dell’istituto ‘Volterra Elia’.,INCIDENTE MORTALE VIA ESINO Impossibile al momento valutarla con estrema esattezza, di sicuro però siamo ben sopra il limite fissato in via Esino, ossia 50km/h. A confermare l’alta velocità in cui stava procedendo il suv, oltre a una testimonianza oculare molto preziosa per gli inquirenti, ci sarebbero le immagini di una telecamera posta a breve distanza dal punto d’impatto fatale tra via Esino e via Aso.