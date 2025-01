Ilnapolista.it - Conte andò ai rigori con la Germania con De Sciglio, Sturaro e Giaccherini. Può giocare senza il sostituto di Kvara

Antonionel 2016 disputò un Europeo di tutto rispetto forse con una delle Nazionali meno tecniche di sempre. Diciamo anche più scarse di sempre. In attacco il duo era Eder-Pellè, si alternavano con Zaza (non proprio Vieri). A centrocampo(che contro lasostituì Thiago Motta squalificato) eoltre a Parolo. In difesa il quartetto della Juventus che aveva già conosciuto a Torino con Buffon, poi Barzagli-Bonucci-Chiellini.dimenticare De. Eder in quel periodo giocava all’Inter e faceva panchina con Roberto Mancini che giustamente gli preferiva Jovetic o Icardi. Pellè iniziò al Cesena in Serie B ed è finito per giochicchiare in Cina dopo quegli Europei (diciamo da protagonista). In mezzo Az Alkmaar e Feyenoord e poco altro. Anzi si potrebbe quasi dire che quella competizione – culminata poi con una figuraccia su calcio di rigore contro la(sfidò psicologicamente Neuer mimando il cucchiaio, finì malissimo) – sia stato tra i momenti più alti della sua carriera.