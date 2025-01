Cecilia Sala da Fabio Fazio | Io fortunata a rimanere rinchiusa solo 21 giorni Nessuno della mia famiglia ha mai parlato con Musk – Il video

Leggi su Open.online

miae nemmeno Daniele (il suo compagno ndr) hanno maicon Elon. La miaha provato a contattare chiunque, il loro obiettivo era ottenere la mia liberazione. Daniele Raineri ha contattato il referente di, Andrea Stroppa e lui gli ha risposto “informato”». Queste le parolegiornalista, ospite dinella prima puntata di Che tempo che fa del 2025. La giornalista parla per la prima volta in televisione a un mese dall’arresto in Iran, domenica 19 gennaio in diretta sul Nove.racconta la detenzione nel carcere di Evin, id’attesa e infine il rilascio con il ritorno a Roma e l’abbraccio con lae il compagno Daniele Raineri. E soprattutto gli interrogatori. «Quando mi hanno detto che era morto Jimmy Carter, che era il presidentepresa degli ostaggi nell’ambasciata Usa a Teheran, quella è l’unica notizia che mi hanno dato dall’esterno.