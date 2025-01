Isaechia.it - C’è Posta per Te, nonna Anna pazza di Stefano De Martino, lui scherza: “Quanto è cambiato il mio target!”

Lacrime, emozioni, dissapori familiari, tradimenti e un po’ di ironia nella seconda puntata di C’èper Te, il fortunato programma di Maria De Filippi andato in onda ieri sera.Ancora una volta il people show più longevo della televisione italiana con le sue ventotto edizioni ha offerto ai suoi fedeli telespettatori un susseguirsi di storie ad alto tasso emotivo.A catalizzare l’attenzione del pubblico sono stati anche due ospiti d’eccezione, ovvero Matteo Berrettini eDe. L’attuale conduttore di Affari tuoi, ormai presenza costante di C’èper te per il fil rouge che lo lega alla conduttrice, ha stabilito anche una sorta di record che potrebbe aver fatto storcere il naso ai piani alti della Rai. DeMa infatti è stato protagonista della prima storia raccontata nel programma, tant’è che la De Filippi l’ha fatto entrare in studio quando era ancora in onda con il game show che conduce sulla rete ammiraglia.