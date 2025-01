Spettacolo.periodicodaily.com - Capolupo, “Tra i miei disordini” – Il Nuovo Singolo Che Racconta il Dolore della Perdita

Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

Da giovedì 16 gennaio 2025, in radio è uscito ildi, “Tra i”, un brano che incarna la sua profondità emotiva in una ballata elettroacustica dal crescendo intenso ed evocativo.presenta “Tra i”, un viaggio emotivo attraverso lae la vulnerabilitàDa oggi, 16 gennaio, è in rotazione radiofonica ildi, “Tra i”, una ballata elettroacustica che esplora la profondità emotiva del cantautore bolognese. Con un crescendo intenso e evocativo, il brano si presenta come una confessione sincera e senza filtri, affrontando il doloroso temaprematura di un genitore.La Confessione di un Vuoto Esistenziale“Tra i” non è solo una canzone, ma una vera e propria confessione emotiva.