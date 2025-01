Lanazione.it - "Albero crollato, il sindaco si prenda le sue colpe"

Sull’che ha colpito uno scuolabus lunedì scorso (10 feriti tutti lievi, di cui 8 bambini), l’opposizione chiede aldi "assumersi le sue responsabilità". I consiglieri di Insieme per Rignano citano il caso avvenuto nella non distante Levane, nel Comune di Montevarchi: "Unè caduto distruggendo un’auto. Il loroha chiesto scusa e ha garantito il risarcimento del danno. Eppure il suo Pd, il suo partito, ha chiesto chiarimenti sulla gestione del verde pubblico". IlCertosi ha elencato interventi sul verde pubblico, "ma nell’albo pretorio – dicono da Insieme per Rignano – emerge solo la convenzione con Vab: nessun altro atto conferma le sue dichiarazioni". Non vogliono più essere tacciati di "sciacallaggio politico, come siamo stati accusati. È nostro diritto e dovere vigilare sull’operato della maggioranza.