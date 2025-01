Biccy.it - Zeudi su Helena: “Più forte di Shaila, perché è stata mandata via”

Niente da fare, aDi Palma non è passata la cotta perPrestes. Nonostante la modella brasiliana sia uscita dalla casa del Grande Fratello da cinque giorni, la Miss Italia continua a parlare di lei. Ieri sera la Di Palma si è appartata in piscina con Emanuele Fiori e dopo delle chiacchiere di circostanza ha iniziato a parlare diha dichiarato che secondo lei la Prestes era piùdiGatta, ma che èfatta fuori dal gioco al televoto per gli eventi accaduti di recente (il bollitore volante e le altre liti con Jessica e Ilaria Galassi). La gieffina ha anche ribadito di provare interesse per, ma ha aggiunto di essersi sempre frenatanon è certa che all’ex coinquilina piacciano le donne.parla ancora di: “A me piace lei, ma ho messo un freno per non soffrire”.